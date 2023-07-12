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Середа, 12 Липня

Гарантія безпеки України: Зеленський та Макрон ведуть переговори на саміті НАТО

Президент України розпочав зустріч із французьким лідером Макроном.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Чинний лідер України Зеленський розпочав зустріч із французьким лідером Макроном. Ця зустріч розпочалася на саміті Альянсу НАТО. Головним предметом обговорень між політиками є гарантія безпеки України, повідомляє “Преса України” з посиланням на твіттер Володимира Зеленського.

Президент України зустрівся на саміті Північноатлантичного Альянсу із лідером Франції.

“Ми зараз обговорюємо гарантії безпеки для української держави. Обговорюємо наші спільні прагнення, спрямовані на захист свободи. Я повністю переконаний, що ця зустріч стане змістовною.”, — запевнив президент української держави.

Також президент України подякував Франції за довгострокову підтримку. Окремо за ракети далекого радіусу дії передані ЗСУ.

Секретар РНБО висловив свою думку про “головну помилку для гарантій безпеки.”

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