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Вівторок, 11 Липня

Інформаційна війна: Як Росія маніпулює населенням окупованих територій

РФ створює на тимчасово окупованих територіях України мережі пропагандистів.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Російська Федерація створює на тимчасово окупованих територіях України мережі пропагандистів. Влада Росії продовжує намагатися русифікувати населення окупованих територій, повідомляє “Преса України” з посиланням на Центр Національного Сопроту.

ЦНС повідомляє про те, що Росія на тимчасово-окупованих територіях створила мережу засобів масової інформації, що називаються “місцевими”. Ці ЗМІ повністю перебувають під контролем Російської Федерації. Розширення мережі поки що неможливе через відсутність достатньої кількості пропагандистів для повномасштабної підтримки та розширення впливу.

Філії таких російських засобів Масової інформації досі не з’явилося на території Запорізької та Херсонської областей, як стверджує Центр Національного Опору.

Нагадуємо, що російські пропагандисти під загрозою.

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