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Понеділок, 10 Липня

Революція у розвідці: Україна представляє РПС-7 Інгул, станцію майбутнього для ЗСУ

Міноборони України продемонстрував нову технологію
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Міністр оборони України продемонстрував нову технологію Вона відноситься до радіоелектронної розвідки. РПС-7 Інгул надійде на озброєння ЗСУ, але тільки після повного тестування, повідомляє “Преса України” з посиланням на твіттер Олексія Резнікова.

“РПС-7 Інгул – це без сумнівів інноваційна військова розробка. Це українська станція радіоелектронної розвідки. До переліку її можливостей входить виявлення систем протиповітряної оборони, радарів, літаків у значному радіусі.”, – прокоментував міністр оборони України.

Також Резніков наголосив на важливості отримання інформації на полі бою завдяки розвідці. Це стало ще одним аргументом, чому ЗСУ потрібна ця станція. Технологія вже проходить тестування і після його завершення надійде на озброєння українським солдатам.

Раніше Резніков заявляв, що РФ ніколи не нападе на НАТО.

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