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Понеділок, 10 Липня

Материнський капітал чи зрада: ЗС РФ купують громадянство на захоплених територіях

ЗС РФ почали пропагувати паспорт РФ за допомогою грошей.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Збройні Сили Російської Федерації почали пропагувати паспорт РФ за допомогою грошей. Вони обіцяють грошову винагороду за отримання паспорта громадянина Російської Федерації, повідомляє “Преса України” з посиланням на центр Національного спротиву.

На тимчасово-окупованих територіях України обіцяють виплату материнського капіталу батькам, чия дитина віком 14 років отримає паспорт громадянина Росії.

Це є планом реалізації паспортизації цього регіону України.

Крім цього за відмову від прийняття паспортів людину можуть вкрасти і піддати тортурам. Подібні випадки зафіксовано у Запорізькій області.

Примусова паспортизація триває з початку повномасштабного вторгнення Збройних сил Російської Федерації на територію України.

За відмову від паспорта ЗС РФ мінували будинки.

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