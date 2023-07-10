Материнський капітал чи зрада: ЗС РФ купують громадянство на захоплених територіях

Збройні Сили Російської Федерації почали пропагувати паспорт РФ за допомогою грошей. Вони обіцяють грошову винагороду за отримання паспорта громадянина Російської Федерації, повідомляє “Преса України” з посиланням на центр Національного спротиву.

На тимчасово-окупованих територіях України обіцяють виплату материнського капіталу батькам, чия дитина віком 14 років отримає паспорт громадянина Росії.

Це є планом реалізації паспортизації цього регіону України.

Крім цього за відмову від прийняття паспортів людину можуть вкрасти і піддати тортурам. Подібні випадки зафіксовано у Запорізькій області.

Примусова паспортизація триває з початку повномасштабного вторгнення Збройних сил Російської Федерації на територію України.

За відмову від паспорта ЗС РФ мінували будинки.