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Неділя, 9 Липня

Більше сили, більше поваги: Україна готова вести діалог з РФ “зрозумілою їм мовою”

Михайло Подоляк запропонував спілкуватися з Російською Федерацією “зрозумілою їм мовою”.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Михайло Подоляк запропонував спілкуватися з Російською Федерацією “зрозумілою їм мовою”. Він пояснює, чому українським збройним силам необхідно мати в арсеналі боєприпаси касетного типу, повідомляє “Преса України” з посиланням на твіттер Подоляка.

Подоляк агітує за постачання Збройних Сил України касетними боєприпасами. Він аргументує це двома пунктами: вгамування снарядного голоду серед українських військових і розмову з РФ “зрозумілою їм” мовою.

“Згадаймо, що Російська Федерація використовує касетні боєприпаси вже понад рік. Так що, я вважаю, щонайменше буде справедливо використовувати їх у відповідь. А якщо говорити за великим рахунком — з Росією потрібно спілкуватися лише зрозумілою їй мовою», — заявив український політик.

Нагадаємо, що раніше Подоляк повідомляв про ескалацію конфлікту на території РФ.

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