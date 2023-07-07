Очікування та надія: Україна вимагає демонстрації єдності від НАТО

Українська держава має отримати сигнал про запрошення. Україна очікує від саміту Північноатлантичного альянсу на демонстрацію єдності. Цієї єдності наразі мало, щодо питань подачі сигналів Києву про вступ України до лав НАТО, повідомляє “Преса України” з посиланням на прес-конференцію Зеленського та Чупатової.

“Усім важливо почути новину про те, що тепер вони у безпеці. А безпека є ні в чому іншому, як у єдності. Я вважають, що у невирішених питаннях щодо приєднання української держави до НАТО цієї єдності мало. А мала кількість єдності є загрозою цілісності Альянсу НАТО. Україна очікує на позитивні результати, які будуть у найближчій перспективі.”, — повідомив чинний президент України.

Вступ України до НАТО буде більш резонансним, ніж вступ до ЄС.