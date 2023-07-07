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П’ятниця, 7 Липня

Битва за лояльність: Зеленський розгромив тих, хто підтримує Росію на Заході

Президент України жорстко пройшовся тими, хто підтримує РФ на Заході.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Чинний президент України жорстко пройшовся тими, хто підтримує Російську Федерацію на Заході. Володимир Зеленський стверджує, що підтримка країни-агресора та її дій є протерористичною позицією, повідомляє “Преса України” з посиланням на запис прес-конференції президента та Чапутової.

Володимир Зеленський заявив, що підтримка української держави є проєвропейською позицією на даний момент.

Про проросійські погляди чинний лідер України відгукнувся як про протерористичні на тлі сучасних подій.

“Кожен із нас людина, і кожен має вибір. Але якщо хтось хоче перевірити і побачити Російську Федерацію на кордоні своєї держави, постає питання. Скільки коштуватиме така перевірка?”, – запитав Зеленський.

Нагадаємо, одна з проросійських риторик – “політичний труп” Порошенка.

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