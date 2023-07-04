Суперечка між Україною та Грузією: Грузинського посланця викликано на килим

Українська держава протестує. Протест адресований грузинському послу через Саакашвілі. Міністерство закордонних справ рішуче протестує і надіслало посла Тбілісі для консультації, повідомляє “Преса України” з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

Закарашвілі отримав виклик до Міністерства закордонних справ для виконання доручення чинного президента Зеленського. Грузинський дипломат отримав заяву про те, що поведінка, яка демонструє Саакашвілі, абсолютно неприйнятна. Таким чином, лідери грузинської держави мають негайно припинити свій знущання з українського громадянина.

“У зв’язку з цією розмовою посол Грузії отримав пропозицію щодо повернення на батьківщину. Поїхати до Тбілісі і провести там необхідні консультації.”, — каже Міністерство внутрішніх справ.

Нагадаємо, що Саакашвілі раніше прийняв причастя і сповідався у в’язниці.