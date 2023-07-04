Смертельна провокація: ЗС РФ намагалися проникнути в Україну, двоє мирних жителів загинули

Збройні Сили Російської Федерації намагалися проникнути на територію України. Для цього вони використовували кордон із Сумською областю. Внаслідок спроби загинуло двоє цивільних та один отримав поранення, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм ОК “Північ”.

“3 липня надійшла інформація про загибель двох цивільних. Вони були мешканцями прикордонного населеного пункту. Там же отримав поранення ще один цивільний. Це все сталося внаслідок спроби російських військових проникнути на територію України, використовуючи для цього Сумський кордон.” – повідомляє ОК “Північ”.

ОК “Північ” підтверджує, що російські війська не змогли досягти своєї мети. Проте через це вони відкрили вогонь. Метою стало громадянське населення. Мета подібних атак, як запевняє “Північ” – залякування.

Такі обстріли ЗС РФ також провокують пожежі в Україні.