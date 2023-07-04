ГУР не мовчить: Вибухи в Москві – захід у відповідь на російські диверсії

Головне управління розвідки висловило свою думку про вибухи у Москві. ГУР прокоментував ранкову подію в РФ, повідомляє “Преса України”.

Андрій Юсов Головне управління розвідки коментує те, що відбувається в Москві “традиційно”. Також представник ГУР додав “так буває”, що може нести в собі іронічний підтекст.

“Якщо російська 45-а бригада влаштовує свої диверсійні операції в Україні, якщо точніше то в тилу, це означає, що і російським тилом, Москвою, може прилетіти. Що сказати, так трапляється.”, — прокоментував ситуацію Андрій Юсов.

Серія вибухів у Москві сталася 4 липня 2023 року о 4 ранку. Інтервал між вибухами фіксувався приблизно 5 хвилин. Як імовірну причину називають роботу ППО. Російські спецслужби повідомляють про “двох збитих безпілотників”.

У Москві так само сталася пожежа на заводі.