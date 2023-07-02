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Неділя, 2 Липня

Жертви дронів: Цивільного поранено, будинки зруйновано в Київській області

Падіння уламків БПЛА на Київщині спровокували пошкодження будинків.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Падіння уламків безпілотного літального апарату на Київщині спровокували пошкодження будинків. Також поранено цивільного, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм канал Київської обласної військової адміністрації.

“Уламки падіння безпілотника стали причиною пошкоджень трьох будинків приватного типу. Уламки впали в межах двох київських районів. Власники постраждалих будинків отримають усю необхідну допомогу.”, – повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Також атака з боку Збройних Сил Російської Федерації стала причиною поранень одного з мешканців Київської області. Громадянського чоловіка поранило в ногу. Усю необхідну допомогу медичного характеру вже надано постраждалому.

Оперативні групи продовжують фіксацію наслідків атаки дронів російської армії.

Українські військові використовують БПЛА для атаки за позиціями ЗС РФ.

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