Жертви дронів: Цивільного поранено, будинки зруйновано в Київській області

Падіння уламків безпілотного літального апарату на Київщині спровокували пошкодження будинків. Також поранено цивільного, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм канал Київської обласної військової адміністрації.

“Уламки падіння безпілотника стали причиною пошкоджень трьох будинків приватного типу. Уламки впали в межах двох київських районів. Власники постраждалих будинків отримають усю необхідну допомогу.”, – повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Також атака з боку Збройних Сил Російської Федерації стала причиною поранень одного з мешканців Київської області. Громадянського чоловіка поранило в ногу. Усю необхідну допомогу медичного характеру вже надано постраждалому.

Оперативні групи продовжують фіксацію наслідків атаки дронів російської армії.

Українські військові використовують БПЛА для атаки за позиціями ЗС РФ.