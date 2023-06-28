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Середа, 28 Червня

Масштабна операція СБУ: Затримано коригувальника нападу на Краматорськ

Служба безпеки України виконали затримку координатора ЗС РФ
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Служба безпеки України виконали затримку координатора ЗС РФ. Він коригував ракетні удари, спрямовані на Краматорськ, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграми СБУ.

СБУ опублікували у своєму телеграм каналі про затримання навідника Збройних Сил Російської Федерації. Стверджується, що особа коригувальника це “розконсервований” агент головного управління генштабу російських збройних сил.

Коригувальник 27 червня отримав завдання про з’ясування роботи кафе у Краматорську, щоб зафіксувати наявність там відвідувачів.

Для підтвердження своєї інформації злочинець зафіксував відеоматеріал кафе та автостоянки поряд із ним. Надалі ці дані отримали його наймачі зі Збройних Сил Російської Федерації.

СБУ вже проводили спеціальні операції із затримки агентів.

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