Секретна зустріч у Данії: Що ховається за мирною конференцією про Україну

У столиці Данії відбулася мирна конференція з приводу України. Сама конференція проходила в умовах найсуворішої таємності, повідомляє “Преса України” з посиланням на Deutschlandfunk.

Повідомлення заявляють, що мирна конференція влаштована Копенгагеном з чіткою метою. Ця мета — перевірка настроїв у Глобальному Півдні, який ставився до військових дій в Україні з побоюванням та тримали нейтралітет.

Студія ARD у Брюсселі заявляє, що мирні переговори між країнами можуть розпочатися вже в липні 2023 року.

Ініціатива проведення такого типу зборів стоїть на боці України. Датський уряд замовчує деталі, що стосуються зборів. Невідомо про зміст майбутніх переговорів та учасників. На даний момент уся ситуація тримає планку секретності.

Нагадаємо, що так само готуються переговори про євроінтеграцію України.