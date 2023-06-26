Курсовий перекид: Долар та євро падають у ціні, гривня піднімається

Долар, а також євро на початку тижня знизилися в ціні. Обмінні пункти України повідомили, що валюти починають дешевшати, повідомляє “Преса України”.

Станом на ранок 26 червня 2023 року курсова ситуація долара та євро наступні: долар коштує 37,30 гривень за одну одиницю, а євро – 41 гривню за одиницю. Обмінні пункти беруть долар за 36,80 гривень, а євро за 40,30.

Офіційні курси долара та євро були зафіксовані Національним банком України у 2022 році, 21 червня. Долар мав вартість 36,5686 гривень за одиницю, а євро 39,7738.

Ця ситуація може бути результатами дій Національного банку України на міжнаціональному ринку валюти. Протягом тижня НБУ продав приблизно 428 мільйонів доларів, що скоротило продаж із національних резервів.

Також це може бути результатом рекордного ввезення валюти в Україну.