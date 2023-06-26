Кривава справедливість: Вбивці Гандзюка засуджено до 10 років позбавлення волі

Київський суд закінчив справу щодо вбивства активістки з Херсона Катерини Гандзюк. Підозрювані у скоєнні злочину отримали покарання у вигляді позбавлення волі на 10 років, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейсбук Офісу генерального прокурора.

Владислава Мангера визнано Дніпропетровським районним судом Києва винним. Він звинувачується в організації замовлення на Олексія Левіна.

Злочинці також зобов’язані виплатити компенсацію родині Гандзюк. Компенсація несе моральний характер і розмір становить 15 мільйонів гривень.

Прокурори вимагали від суду найвищого заходу покарання за вбивство, десять років позбавлення волі. Суд погодився і винні отримали покарання у вигляді 10 років під вартою.

Крім цього, зі злочинців стягнули по 5 мільйонів гривень моральної шкоди.

Організатора нападу на Гандзюк затримали у Болгарії.