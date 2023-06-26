Крах трудових відпусток: Військовий стан скасовує святкові дні в Україні

Військовий стан в Україні обнулює святкові дні, які раніше були передбачені трудовим кодексом країни. Тому День Конституції України не стане винятком. Вихідного дня не планується, повідомляє “Преса України” із посиланням на закон “Про організацію трудових відносин в умовах військового стану“.

Військовий стан так само обнулює всі інші святкові дні. І процес перенесення вихідного дня, який підпадає на святковий чи інший неробочий день.

Цей закон ухвалено Верховною Радою у 2022 році, навесні. Він вніс істотні корективи до трудового законодавства, ґрунтуючись на обмеженнях прав і свобод людини та громадянина під час воєнного стану країни. Перенесення робочих днів через те, що День Конституції України у 2023 році випав на середу не було б.

Із державним святом українців вітав Порошенко.