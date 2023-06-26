Дольовий крок: Як Пригожин перевернув систему, упевнений секретар РНБО

“Похід” на столицю Російської Федерації, влаштований Пригожин залишив слід на чинній владі країни. Засновник “Вагнера” став тим, хто вплинув на режим Росії, повідомляє “Преса України” з посиланням на твіттер Олексія Данилова.

Секретар РНБО Олександр Данилов висловив думку про те, до яких результатів призвів заколот у Росії. Він упевнений, що ця ситуація стала першим етапом для перебудови системи, вибудованої в РФ. Пригожин може бути лише частиною плану нейтралізації системи. У Російській Федерації могли сформуватися групи, яким не подобається усталений режим.

Дії Пригожина це демонстрація серйозності намірів та створення необхідних умов для транзиту влади. Відріз можливостей для чинного президента Російської Федерації щодо порятунку від повторення подібних дій.

Можливо, обґрунтуванням для відступу була “ідеологія” “Вагнера“.