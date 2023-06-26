Актуально
Підписатися
Понеділок, 26 Червня

Дольовий крок: Як Пригожин перевернув систему, упевнений секретар РНБО

"Похід" на столицю РФ, влаштований Пригожин залишив слід на чинній владі країни.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

“Похід” на столицю Російської Федерації, влаштований Пригожин залишив слід на чинній владі країни. Засновник “Вагнера” став тим, хто вплинув на режим Росії, повідомляє “Преса України” з посиланням на твіттер Олексія Данилова.

Секретар РНБО Олександр Данилов висловив думку про те, до яких результатів призвів заколот у Росії. Він упевнений, що ця ситуація стала першим етапом для перебудови системи, вибудованої в РФ. Пригожин може бути лише частиною плану нейтралізації системи. У Російській Федерації могли сформуватися групи, яким не подобається усталений режим.

Дії Пригожина це демонстрація серйозності намірів та створення необхідних умов для транзиту влади. Відріз можливостей для чинного президента Російської Федерації щодо порятунку від повторення подібних дій.

Можливо, обґрунтуванням для відступу була “ідеологія” “Вагнера“.

Post Views: 4

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.