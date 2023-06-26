Благодійний проект діє: Львівська область будує нове житло для переселенців

Львівська область почне діяти на користь переселенців. Будуються житлові комплекси, націлені на надання житла тим, хто вимушено переїхав на територію Львівської області, повідомляє “Преса України” з посиланням на Львівську ОВА.

У Львівській області у планах складаються три житлові комплекси, орієнтовані на переселенців вимушеного спрямування. Проект про будівництво житла для тих, хто вимушено залишив свій будинок, стартував ще в 2020 році. На теренах Луганської області. Війна змусила перенести проект на територію Львівщини.

Передбачається, що в рамках проекту вдасться створити квартири у розмірі півтисячі одиниць. Це зможе забезпечити будинком від 1326 до 1668 вимушених переселенців. Цей проект вже знаходиться у планах на реалізацію.

Вже надходили звіти про кількість українських переселенців.