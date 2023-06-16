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П’ятниця, 16 Червня

Кінець епохи чохлів: Apple представляє непереможний захист для смартфонів

Американська компанія Apple запатентувала нову технологію
Багровий Ілля  Оновлено: Наука і технології Коментарів немає1 хвилина читання

Американська компанія Apple запатентувала нову технологію Ця нова модель корпусів для смартфонів, яка має на меті прибрати чохли з ринку, повідомляє “Преса України” з посиланням на Daily Mail.

Компанія Apple отримала новий патент “нестираемого корпусу”, який на думку фахівців має шанс витіснити чохли з ринку. Документація патенту містить фотографії технології. Це пояс із міцних мікрочастинок, розмір яких менший за кінчик олівця. Пояс знаходиться над задньою панеллю смартфона.

Стверджується, що цей пояс захищає смартфон від пошкоджень механічного типу.

Компанія вважає, що технологія “стійких до стирання” намистин пояса може бути заснована на: металі, склі, кераміці, інших матеріалів, що підходять для даного завдання.

Патент стверджує, що намистини можуть бути так само вбудовані в пластиковий матеріал, збільшуючи його зносостійкість.

Можливо, цей корпус так само буде використовуватися в бюджетних версіях смартфонів.

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