Немає причин для паніки: МОЗ України заявляє про відсутність інфекцій після підриву Каховської ГЕС

У Міністерстві охорони здоров’я заспокоїли українських громадян. У підтоплених після підриву Каховської ГЕС територіях жодних інфекційних захворювань не виявлено. На півдні епідемічна ситуація перебуває під контролем, повідомляє “Преса України”.

“Сьогодні немає жодних випадків інфекційних захворювань, тож паніка не потрібна. Жодних наслідків підриву Каховської ГЕС у цьому плані не зафіксовано. Епідситуація перебуває під повним контролем, вона стабільна, хоч і напружена.”, — заявляє МОЗ України.

Також Міністр охорони здоров’я підкреслив факт відповідності водопровідної мережі всім санітарним нормам. Фахівці у цій сфері продовжують процеси вивчення води.

Ляшко ж заявляє, що в поверхневих водах фіксується підвищення рівня мікробіологічних показників.

У Венеції також з’явилися підозри пов’язані з водою.