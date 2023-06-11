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Вівторок, 13 Червня

Жах у Херсоні: Човен із мирними громадянами зазнав жорстокого обстрілу

ЗС РФ ініціювали обстріл по цивільних особах у Херсоні.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Збройні Сили Російської Федерації ініціювали обстріл цивільних осіб у Херсоні. Під атаку потрапив човен із цивільними, які евакуювалися. За наданими даними, постраждали шестеро людей, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм Андрія Єрмака.

“Армія Російської Федерації атакувала цей човен. Водний транспорт мав цивільних на борту. Вони намагалися евакуюватись із лівого берега. Збройні Сили Російської Федерації відкрили вогонь, у спини цивільному населенню, яке намагалося піти із зони ризику», – повідомив Єрмак.

Результатом обстрілу стали поранення на шістьох людях.

“Вони живі. Змогли дістатися Херсона та їх госпіталізували. Зараз медичні експерти борються за їхнє життя.”, — додав чиновник.

Херсонська область також зазнала обстрілу.

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