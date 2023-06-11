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Вівторок, 13 Червня

Висока ціна агресії: РФ втрачає військових за кожні 48 сантиметрів української землі

Міноборони Великобританії поділилося відомостями про підрахунок втрат ЗС РФ.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Міністерство оборони Великобританії поділилося відомостями про підрахунок втрат Збройних сил Російської Федерації. Повідомляється, що на кожні 48 сантиметрів території, які їм вдалося завоювати вбито або поранено одного російського військового, повідомляє “Преса України” з посиланням на твіттер Міноборони Великобританії.

“Російська Федерація у лютому 2022 року, очевидно, планувала завершення процесу захоплення Донбасу. Планувала закінчити все за 10-14 днів. Проте в Бахмуті по одному російському військовослужбовцю вбито або поранено на кожні 48 сантиметрів захоплених територій», — йдеться у повідомленні британського Міністерства оборони.

Також окремо наголошувалося на тому, що українська держава продовжує свою битву проти Збройних Сил Російської Федерації.

Міноборони Британії вже називали ЗС РФ загрозою, на що була реакція.

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