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Вівторок, 13 Червня

Без електрики: 40 сіл на Львівщині залишилися у темряві через негоду

Негода створила проблеми у Львівській області.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Негода створила проблеми у Львівській області. Ці проблеми мають електричний характер. Без світла залишилося майже 40 місцевих сіл, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм канал Львівської обласної військової адміністрації.

Львівська ОВА опублікувала в телеграмі посаду про те, що майже 40 сіл внаслідок погодних умов залишилися без електрики. 16 населених пунктів повністю позбавлені доступу до світла, і 23 частково немає можливості використовувати електрику.

Для вирішення проблеми працюють 24 бригади “Львівобленерго”. Їхній склад — 103 особи. Вони використовують у сумі 36 одиниць техніки для вирішення проблеми з електропостачанням українських населених пунктів.

Також Львівська ОВА звернулася до мешканців сіл. дзвонити з приводу пошкоджень електромережі на номер 0-800-30-15-68.

Погодні умови і раніше спричиняли відключення електрики.

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