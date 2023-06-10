Жертви та пожежі: Російська армія обстрілює Харківську область

Вночі 10 червня Збройні Сили Російської Федерації ініціювали атаку територією Богодухівського та Куп’янського районів. На Харківську область напали з використанням більш ніж 10 безпілотників, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм Олега Синегубова.

Олег Синегубов опублікував телеграму пост з інформацією про нещодавню атаку на Херсонську область. Внаслідок атаки Збройних Сил Російської Федерації загинув цивільний чоловік 29 років. Також є поранений. Чоловік віком 39 років.

Також наслідком атаки з використання безпілотних літальних апаратів стали пожежі. Постраждали: села Горохівка, Івашки, Котляри, Вовчанськ, Глушківка.

Внаслідок обстрілу ЗС РФ так само було пошкоджено інкубатора у селі Івашки Богодухівського району.

Нагадаємо, раніше за день тричі обстріляли Чернігівську область.