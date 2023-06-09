Помилкові твердження: Російські ЗМІ поширюють фейк про загиблих та поранених солдатів у Києві

Російські засоби масової інформації поширюють неправдиву інформацію про велику кількість загиблих та поранених солдатів ЗСУ, яких нібито привезли до столиці України. Інформація не відповідає дійсності, повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм.

За даними Центру стратегічної комунікації та інформаційної безпеки, російські ЗМІ стверджують, що на київському вокзалі зустрічали поїзд, який прибув із Куп’янська, в ньому знаходилися поранені, а також загиблі солдати української армії. Як “доказ” надано фотографію з безліччю машин швидкої допомоги на платформі київського вокзалу.

Проте Центр стратегічної комунікації з’ясував, що фотографію зробив офіцер 5 окремої штурмової бригади Булавка. Публікація відбулася у червні 2023 року, але насправді вона була зроблена у 2022 році. Це підтвердив офіцер, надавши відповідний скріншот.

Інформація про велику кількість загиблих та поранених солдатів української армії, привезених до Києва, є фейком, який розповсюджує російська пропаганда.

Також російська пропаганда змінила риторику з приводу ядерного озброєння.