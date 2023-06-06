Глава Асоціації міст б’є на сполох: Центральна влада не вирішує проблеми з укриттями

Для вирішення проблем з укриттями в Україні має працювати центральна влада. Вони мають вирішувати ці проблеми на своєму рівні, повідомляє “Преса України” з посиланням на голову Асоціації міст України.

“Завдання полягає в тому, щоб оновлювати та створювати нові місця, які захищатимуть українське населення від нападів. Проте необхідні рішення не прийняті на державному та на місцевому урядових рівнях. Через відсутність ДБН ми використовуємо радянські стандарти будівель, і це вже питання до центральної влади.”, – заявляє голова асоціації міст.

Також до компетенції центральної влади входить завдання зобов’язань людей, у будинках яких присутні укриття тримати їх відкритими для можливих тих, хто потребує допомоги. Наголошується, що власників приватних об’єктів можна змусити відкривати притулок лише за допомогою повноважень.

Також для тих, хто потребує допомоги, відкритий новий пункт незламності.