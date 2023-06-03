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Міністерство енергетики відкриває карти та повідомляє про плани на тарифи

Міненергетики повідомляє про те, що немає планів на підвищення трафиків.
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

Міністерство енергетики повідомляє, що не має планів на підвищення тарифів. Планів немає до кінця цього року, повідомляє “Преса України”.

Міністр енергетики заявив, що на порядку денному не стоїть питання про зміну тарифів. Тим не менш, немає гарантії, що не будуть прийняті жодні рішення щодо їх перегляду.

“Ми продовжили це рішення. Тепер воно триватиме до кінця цього року. Подивимося на те, як Україна переживатиме наступний опалювальний сезон. Ми впевнені в тому, що ресурсів, доступних нам зараз, цілком вистачить для того, щоб прожити осінньо-зимовий сезон без перегляду тарифів», — сказав міністр енергетики.

Зауважується, що тариф на електроенергію з 1 червня зріс у два рази. Також залишається нічний тариф, ціна якого нижча ніж на денний.

Кабінет міністрів уже відкладав підвищення тарифів.

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