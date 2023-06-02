Ядерний удар в інформаційній війні: США припинили передачу даних про свою зброю Росії

США припинили передачу інформації щодо свого ядерного озброєння Російської Федерації. Починаючи з 1 червня, Америка припинила надавати Росії інформацію зумовлену Договором про стратегічне ядерне озброєння, повідомляє “Преса України” з посиланням на державний департамент США.

Держдепартамент Сполучених Штатів Америки зазначив, що американська держава вживає заходів у відповідь проти країни-агресора. Це контрзахід на зупинення активності Російської Федерації у межах участі у ДСНО.

До контрзаходів входить передача Російської Федерації інформації, що стосується місцезнаходження стратегічних об’єктів, які підлягають обліку у межах договору.

Російська Федерація припинила передавати інформацію про свої об’єкти раніше.

Нагадаємо, ядерна зброя на кордоні Польщі.