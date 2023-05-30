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Вівторок, 30 Травня

Україна проти заборони Європейського Союзу на імпорт сільськогосподарської продукції

Україна проти рішення ЄС щодо заборони імпортувати сільськогосподарські продукти.
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

Українська держава проти рішення Європейського Союзу щодо заборони для п’яти країн імпортувати українські продукти сільськогосподарського типу. Це викликало пошук вирішення економічних проблем, що склалися, повідомляє “Преса України” з посиланням на відеоматеріал міністра аграрної політики України.

“Сьогодні відбулася зустріч між нами та багатьма представниками Європи. Ми висловили свої думки щодо заборони української сільськогосподарської продукції на територію п’яти європейських країн. Ми категорично проти цього рішення.”, – повідомив політик.

Також він стверджує, що саме заборона на імпорт стала причиною труднощів у функціонуванні зернового коридору. Внаслідок цих проблем стала неможливість заповнення суден зерном протягом десяти днів.

Нагадаємо, ООН продовжує зернову угоду.

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