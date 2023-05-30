У Політичному притулку відмовлено: Болгарія відкинула колишнього соратника Навального

Болгарія відмовилася від політичного притулку критику Путіна. Олександр Стоцький, який залишив територію Російської Федерації після 2022 року, залишився без можливості сховатися в Болгарії, повідомляє “Преса України” з посиланням на рішення суду Болгарії.

Олександр Стоцький є колишнім соратником Олексія Навального, російського опозиціонера. Він прибув на територію столиці Болгарії наступного дня після повномасштабного вторгнення Росії до України 25 лютого 2022 року. Першою його дією стала поодинока акція протесту проти війни, яку він організував у російському посольстві.

Боячись, що його відправлять на фронт, він звернувся до болгарської держави з проханням про притулок. Повідомляється, що акція у посольстві була не єдиним його актом протистояння РФ.

Тим не менш, він отримав відмову у проханні від трьох болгарських судів.

Можливо, так само Болгарія впевнена, що Байден допоможе у звільненні.