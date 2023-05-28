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Неділя, 28 Травня

Україна на шляху до миру: НАТО може стати ключовим фактором для закінчення конфлікту

Ключовим фактором для того, щоб війна між Україною та РФ закінчилася визначено.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Ключовим фактором для того, щоб війна між Україною та Російською Федерацією закінчилася визначено. Їм може стати запрошення української держави до Альянсу НАТО, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Голос Америки“.

“Так, я вважаю саме так. Саме запрошення України до лав Північноатлантичного альянсу може стати ключем до завершення війни», – повідомив Єрмак.

Глава Офісу президента України також зазначив, що вступ до лав НАТО — не лише бажання, яке висловлює Україна. Це рішення, яке є важливим для всього світу.

“Ми всі вже побачили, що сучасні європейські стандарти захисту не працюють. Нам це показало 24 лютого. Європа потребує захисту. У світі, що буде під захистом. І без України це неможливо.”, – підсумував Єрмак.

Президент Чехії також висловився з приводу ініціативи вступу України до Європи.

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