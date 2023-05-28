Україна на шляху до миру: НАТО може стати ключовим фактором для закінчення конфлікту

Ключовим фактором для того, щоб війна між Україною та Російською Федерацією закінчилася визначено. Їм може стати запрошення української держави до Альянсу НАТО, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Голос Америки“.

“Так, я вважаю саме так. Саме запрошення України до лав Північноатлантичного альянсу може стати ключем до завершення війни», – повідомив Єрмак.

Глава Офісу президента України також зазначив, що вступ до лав НАТО — не лише бажання, яке висловлює Україна. Це рішення, яке є важливим для всього світу.

“Ми всі вже побачили, що сучасні європейські стандарти захисту не працюють. Нам це показало 24 лютого. Європа потребує захисту. У світі, що буде під захистом. І без України це неможливо.”, – підсумував Єрмак.

Президент Чехії також висловився з приводу ініціативи вступу України до Європи.