Таємниця Гранд-каналу: Яскраво-зелена вода викликає тривогу у Венеції

Венеціанська поліція розпочала розслідування. Причина – зміна кольору води у Гранд-каналі. Вона набула неприродного яскраво-зеленого кольору, повідомляє “Преса України” з посиланням на The Gardian.

У Венеції, неподалік мосту Ріальто сталося озеленення води. Першими, хто помітив зміну у воді, стали місцеві жителі. Так заявляє президент Венето Лука Зайя.

“Префект уже влаштував скликання наради, в якій братимуть участь поліцейські органи. Метою наради стане розслідування причин озеленення води. Знаходження джерела цієї рідини.”, – повідомляє президент регіону.

Також повідомляється, що у зборі зразків для наукового аналізу поліцейським допомагає пожежна служба Венеції.

Поліція перевіряє теорію виникнення цієї аномалії. Передбачається, що це може бути протестом кліматичних активістів.

У Венеції так само відбувалася апокаліптична повінь.