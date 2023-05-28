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Неділя, 28 Травня

Атаки на Дніпро та Київ: Європейський Союз вимагає відповіді від Росії

ЄС відреагував на дії РФ щодо України.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Європейський Союз відреагував на дії Російської Федерації стосовно України. Європа помітила останні атаки ЗС РФ на Дніпро та Київ. Брюссель пообіцяла, що російський уряд буде притягнуто до відповідальності, повідомляє “Преса України” з посиланням на твіттер Набіла Массралі.

“Це варварські події. І Росія продовжує їх здійснювати. Вбиває, тероризує мирне населення країни. Спочатку напад на дніпровську лікарню, а тепер атака на Київ перед його святом”, – заявила Набіла Массралі.

Також було зазначено, що Брюссель готовий надавати військову та гуманітарну підтримку українській державі.

Говорячи про атаку на Київ, Моссралі мала на увазі нічну атаку, яка сталася 28 травня. У ході атаки з використанням БПЛА було знищено 52 дрони з 54.

ЗС РФ уже використовували в бою гелікоптери.

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