Ядерна загроза біля кордону: ЄС вимагає відповіді від Росії та Білорусі

Європейський Союз засуджує дії Російської Федерації. Переміщення ядерного озброєння з Росії до Білорусі не залишилося без світової уваги, повідомляє “Преса України” з посиланням на заяву Жозепа Борреля.

Жозеп Боррель заявив, що Російська Федерація порушує підписані в Будапештському меморандумі умови. Відповідно до цих умов Білорусь втратила ядерне озброєння.

“Ми закликаємо до Російської Федерації. Ви повинні дотримуватись зобов’язань, які підписали у Будапештському меморандумі.”, — заявив Боррель.

Також чиновник додав, що Білорусь так само є учасником агресії у бік української держави.

“Ми звертаємось до влади республіки Білорусь. Припиніть підтримку агресивної війни Російської Федерації проти України. Не робіть дій, які можуть призвести до ескалації конфлікту.”

Ядерне озброєння вже біля кордонів із Польщею.