Суддя під судом: Летальна ДТП і розслідування, що насувається.

Надійшла інформація про те, що заяву про засудження судді незабаром буде розглянуто. Обвинувачений Олексій Тандир звинувачується у дорожньо-транспортній пригоді з летальним кінцем, повідомляє “Преса України” з посиланням на Вищу раду правосуддя.

Вища рада правосуддя під час засідання, яке відбуватиметься 27 травня 2023 року, розглядатиме звинувачення судді. Подання про злочин подав заступник генпрокурора.

Вища рада правосуддя є незалежним юридичним органом, котрий має колегіальну структуру. Цей орган правосуддя дав дозвіл на затримання судді Олексія Тандира, підозрюваного у летальній дорожньо-транспортній пригоді.

Після цього Генеральний прокурор отримає право про клопотання щодо вибору міри покарання злочинця.

Раніше вже ухвалювався вирок на 15 років.