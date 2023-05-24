Тріумф на кордоні: прикордонник завдає нищівного удару російському розвідувальному дрону

Український службовець прикордонник провів ліквідацію безпілотника Збройних сил Російської Федерації. Бойова машина проводила розвідку на Луганщині, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейсбук прикордонної служби України.

“Російський безпілотний розвідник перевіряв ситуацію на цій території. Також він проводив коригування артилерійського вогню російських військових сил. Намагався скоригувати прямо на позиції з нашими солдатами», – йдеться у повідомленні.

Для ліквідації загрози прикордонник використовував протидронову рушницю. Воно своїм імпульсом порушило канал зв’язку з дроном, від чого той втратив керування.

“Беспілотний літальний апарат впав у зоні, звідки не вийде його дістати”, – додала Державна прикордонна служба України.

131 батальйон раніше просив рушницю цього типу.