Потужні крила захисту: Україна отримає військову перевагу з винищувачами F-16

Єрмак оцінив приблизну дату, коли Збройні Сили України зможуть отримати велику військову підтримку. Передбачає, коли українська держава отримає на озброєння американські винищувачі, повідомляє “Преса України”.

“Я більш ніж впевнений щодо термінів отримання багатофункціональних винищувачів F-16. Я сподіваюся, що йдеться не про великі терміни, а лише про місяці до того, як українські збройні сили зможуть використати нову бойову авіацію для захисту української держави», – повідомив Єрмак.

Також підкреслюється факт швидкого початку тренувань українських пілотів. Вони стосуватимуться експлуатації винищувачів американського зразка. Стверджується, що вони почнуться протягом днів, або максимум, тижня.

Міністерство оборони України вже повідомляло про передачу F-16.