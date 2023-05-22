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Понеділок, 22 Травня

Повітряна битва: Українська ППО збиває російський ударний безпілотник

Українська ППО захистила Одеську область від ударного безпілотника ЗС РФ.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Українська протиповітряна оборона захистила Одеську область від безпілотного літального апарату Збройних сил Російської Федерації. БПЛА, який збило українське ППО, був бойовим, ударним типом безпілотників, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм Владислава Назарова.

Оперативне командування “Південь” повідомило про збиття ударного безпілотника Збройних Сил Російської Федерації. Російські військові використали безпілотник, направивши його у бік Одеської області України. ЗСУ вдалося збити військову техніку.

Також військові повідомили, що в Чорному морі знаходяться два російські ракетоносії, їх загальний ударний потенціал дорівнює 12 ракетам типу “Калібр”.

“Це означає, що ризик ракетних ударів з боку російської армії дуже високий. Особливо на тлі підвищеної активності авіації військових РФ. Звертаємось до всіх громадян України, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги”, – звернулися до українців “Південь”.

Про протиповітряну оборону вже висловлювався міністр оборони України.

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