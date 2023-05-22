Криза довіри: Чому Генсек ООН потребує реформування організації

Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй потребує відповідності сучасним стандартам. Тому пропонується його реформування, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Генеральний секретар ООН заявив, що організація не відповідає сучасним реаліям. Він уточнив, що організація відповідає часам Другої світової війни. І тому потребує реформування.

“Глобальна фінансова архітектура організації вже застаріла. Вона показала свою неспроможність під час пандемії ковід-19, а також повномасштабного вторгнення збройних сил Російської Федерації в Україну. Під час цих подій вона не змогла виконати свого основного завдання”, – заявив генеральний секретар ООН.

Крім цього чиновник уточнив, що відчуває, як країни, що розвиваються, відчувають необхідність у розвитку застарілих інститутів.

У реформування також пропонували включити виняток РФ із радбезу.