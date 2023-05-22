Коли їх бачитимуть над містами: Скільки F-16 дістанеться Україні

Стала відомою можлива кількість винищувачів американського зразка F-16, які в майбутньому отримає українська армія. Передбачається, що їхня кількість дорівнює кільком десяткам одиниць, повідомляє “Преса України”.

Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ, висловив свою думку про те, як передаватимуть українській армії F-16.

“Коли говорять про підрозділ, мають на увазі 12 одиниць військової техніки. Тому українська армія може отримати кілька десятків одиниць американських винищувачів у кілька етапів. Спочатку для вирішення поточних військових завдань”, – зазначив український спікер.

Також спікер Повітряних сил ЗСУ нагадав, які одиниці авіаційної техніки перебуває на озброєнні українських військових.

Су-24, Су-25, Су-27, МіГ-29.

“Всі ці одиниці бойової авіації може замінити один F-16, тому що він є багатоцільовою військовою технікою”, – завершив Ігнат.

Нагадаємо, натяки на передачу американських винищувачів були озвучені у міністерстві оборони.