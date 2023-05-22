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Понеділок, 22 Травня

Хаос та технічні неполадки: Кримське місто втратило електрику

Багато регіонів Сімферополя ввечері 21 травня втратили електрику.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Багато регіонів Сімферополя ввечері 21 травня втратили електрику, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм “Кримський вітер”.

Олег Крючков стверджує, що проблеми зі світлом викликані технічними неполадками. Він заявляє, що проблеми з електрикою будуть відновлені протягом 30-40 хвилин після їх появи.

У Сімферополі не єдина тимчасово окупована територія, на якій відбуваються проблеми.

У Криму почастішали аварії, які відбуваються на різних об’єктах інфраструктурного типу.

Серед таких аварій є підрив 50 метрів залізничного полотна, яке веде до Сімферополя. Це суттєво ускладнило логістику між Кримським півостровом та Сімферополем.

Представник головного управління розвідкою України повідомив, що залізниця стала метою підриву через небезпеку. Він стверджує що цим залізничним полотном здійснювалося переміщення озброєння російської армії і техніки.

Нагадаємо, раніше у Сімферопольському “суді” стався масовий арешт.

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