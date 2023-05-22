Бійці не здаються: Українські військові продовжують контратакувати напрямки Бахмута

Українські збройні сили продовжують показувати результати у районі Бахмута, повідомляє “Преса України”.

Збройні Сили України продовжують просуватися у Бахмуті. Повідомляється, що українські бойовики змогли просунутися ще на 200 метрів.

“Поточний тиждень став плідним для нашої армії. Наші озброєні формування активно просувалися у “вільних” зонах. Там де немає великих скупчень ворогів, проводячи контратаки з мінімальним ризиком втрат. За сьогодні в деяких районах нам вдалося просунутися ще на 200 метрів”, – заявив Сергій Череватий.

Череватий окремо зазначив, що Бахмут продовжує бути метою з високим пріоритетом для Збройних Сил Російської Федерації.

“Збройні Сили Російської Федерації продовжують намагатися повністю захопити Бахмут. Наші військові тримають оборону, а також контратакують противника”, – заявив Череватий.

Раніше повідомлялося, що українські збройні сили змогли відвоювати домінуючі висотні позиції в Бахмуті. Про це повідомляла Ганна Маляр заступник міністра оборони України.

Також Маляр повідомляла про використання ЗС РФ української символіки.