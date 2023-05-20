Зеленський та Моді зустрілися на саміті G7: Гуманітарні потреби та шлях до світу

Чинний президент української держави зустрівся з прем’єр-міністром Індії. Вперше від початку повномасштабного вторгнення Збройних Сил Російської Федерації в Україну, повідомляє “Преса України” з посиланням на офіс Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський вперше від початку війни зустрівся з індійським прем’єром Моді. Ця зустріч відбулася на зборах G7, які проходили в Японії. Український лідер розповів прем’єру Індії про потреби гуманітарного характеру України. До списку цих потреб увійшло розмінування територій України та госпіталі мобільного типу. Крім цього, Моді отримав запрошення від Зеленського про приєднання до “формули світу”.

“Війна принесла вже достатньо болю. Діти, яких депортували, території, які замінували, міста, які знищили та долі, які зламали.”, — заявив український президент.

Також український лідер зустрівся з головою Європейської комісії.