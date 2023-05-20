Макрон пророкує зміни: Зеленський на G7 стає переломним моментом для України

Чинний президент української держави Зеленський раніше відвідав збори G7. Про це висловив свою думку лідер Франції Макрон. Він назвав це переломним моментом, повідомляє “Преса України” з посиланням на Sky News.

Президент Франції назвав приїзд Володимира Зеленського на збори G7 переломним моментом. Макрон аргументує це тим, що український чиновник отримав можливість повноцінного контакту та обміну думкою щодо ситуації з південними лідерами.

“Це унікальна нагода. Принаймні я так вважаю. Це можливість обміну думкою з південними країнами, висловити ситуацію у своїй країні. Я вірю, що це потенційно може стати переломним моментом.”, – повідомив французький президент.

Також президент Франції нагадав, що його країна буде на боці української держави до кінця.

Раніше президент Франції показував активну позицію у конфлікті.