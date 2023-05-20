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Субота, 20 Травня

Кульминация переговоров: Зеленский и Мишель решают судьбу украинского зерна в Европе

Зеленський обговорив із головою Євроради заборону експорту українського зерна.
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

Чинний лідер України Зеленський обговорювали з головою Європейської ради заборону експорту українського зерна, повідомляє “Преса України” з посиланням на офіс президента Зеленського.

Шарль Мішель зустрівся особисто із Володимиром Зеленським на зборах G7. Під час зустрічі чиновники обговорили питання щодо заборони експорту до Європейського Союзу українського зерна. Володимир Зеленський заявив, що продовження після 5 червня неприпустимо.

Окрім зерна обумовлювалася європейська інтеграція української держави. Був початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. Також під обговорення потрапила “формула світу” українського лідера.

Україна продовжує рухатись у бік Європейського Союзу, а Європа поступово йде на зустріч.

США підтримують Україну щодо зернової угоди.

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