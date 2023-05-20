Американські винищувачі на варті: Україна готується до великого показу з F-16

У міністерстві оборони натякнули у бік американських винищувачів моделі F-16. Натяк йде на те, що вони патрулюватимуть небо української держави, повідомляє “Преса України” з посиланням на твіттер міністерства оборони.

“Восени. Вже цієї осені! Блокбастер у небі, більше якого ніколи не було! F-16 буде на українському небі! Ми захистимо небо, яке височіє над нашою землею!”, — заявляється у міністерстві оборони української держави.

Про передачу винищувачів американського зразка вже говорили Ріші Сунак та Марк Рютте. Це їхній спільний проект зі створення коаліції, що складається з бойової авіаційної техніки. Для того, щоб передати Збройним Силам України винищувачі F-16.

Також низка країн погодилася на передачу авіації українським військовим. Проте країна-виробник деякий час забороняли проводити навчання.

Вже припускали, як винищувачі цієї моделі змінять ситуацію на фронті.