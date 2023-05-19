Великі плани: Як винищувачі F-16 змінять силове становище в Україні

Сполучені Штати Америки разом із країнами-союзниками планують передачу української армії винищувачів моделі F-16. Проте інформація про точні або зразкові дати не афішується, повідомляє “Преса України” з посиланням на NBC News.

“Протягом найближчих місяців Америка, а так країни-союзники, які поділяють їхню думку, ухвалять рішення щодо дат надання авіації. Також їм потрібно вирішити питання про кількість техніки, що постачається, і вирішити хто передаватиме військову підтримку ЗСУ.”, — каже видання NBC News.

Високопосадовець президентської адміністрації США наголосив на відсутності інформації про точні і навіть приблизні терміни видачі українським військовим авіаційної техніки. Він уточнив, що винищувачі не будуть використані під час українського контрнаступу.

Від постачання даних винищувачів раніше відмовлялася Норвегія.