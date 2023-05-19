Фінансова криза української енергетики: “Енергоатом” на межі банкрутства

“Енергоатом” забезпечує приблизно 90% навантаження у фінансовому плані на пільгові тарифи, що належать до електричної енергії. Компанія повідомила, що не здатна до повного покриття статей витрат, повідомляє “Преса України” з посиланням на НКРЕКУ.

“Перший квартал показав, що “Енергоатом” встановив вартість своїх послуг, що становить близько 72,6% від чистого доходу компанії. Продаж електричної енергії “Енергоатомом” склав 29,7 мільярда гривень. Але це сума неспроможна перекрити всі витрати підприємства послугу ПСО. Ця стаття видатків розміром 30,34 мільярда гривень.” – Сказано в документі.

Підрахували, що після того, як з доходу вилучають статтю ПСО, залишається 11,5 мільярда гривень. Це нижче за мінімальну потребу, яка становить 18,4 мільярда гривень.

Раніше у цій компанії виявили корупційні схеми.