З футболіста до тренера збірної: Ребров очолить національну команду

Ребров погодився очолити збірну України та вже підписав контракт. Офіційне оголошення про співпрацю буде зроблено найближчим часом, повідомляє “Преса України” з посиланням на твіттер інсайдера.

Славен Біліч не став тренером національної команди і Ребров став єдиним варіантом. Його роботу збиває контракт із “Аль-Айном”, який спливає 30 червня, але з опцією продовження.

Імовірно, Ребров деякий час поєднував роботу у збірній та “Аль-Айні”. УАФ запропонувала тренеру трирічний контракт. Аль-Айн може залишити його на сезон 2023/24.

Сергій Ребров – колишній футболіст, який грав за збірну України, “Динамо” Київ, “Тоттенхем” та інші команди. Він розпочав тренерську кар’єру у 2009 році та мав успіхи з різними командами.

Ребров також захоплюється радіоспортом і перебуває у другому шлюбі, має двох синів.

Раніше збірна України розгромила португальську команду.