Які seo-задачі допоможе закрити маркетологу ChatGPT?

Його можна використовувати як асистента з будь-якого питання і щодо будь-якої сфери діяльності. Він може виконувати різноманітні аналітичні та креативні задачі, інтегруючись з різними програмними інструментами.

Для маркетолога системи АІ відкривають широкий спектр можливостей щодо оптимізації своєї праці та підвищення її ефективності. Чому варто вчитися працювати з ChatGPT вже сьогодні та як його використовувати детально дізнайтеся на курсах від Webpromo. Вибирайте курс від академії інтернет-маркетингу Webpromoexperts та реєструйтесь, щоб знати більше. А в цій статті дамо коротку характеристику ролі штучного інтелекту для seo-спеціаліста.

Що вміє ChatGPT у сфері SEO

Робота SEO-спеціаліста здебільшого повʼязана з великою кількістю рутинних завдань:

аналіз ринкової ніші;

формування пошукового профілю користувачів;

пошук та аналіз ключових слів;

аналіз та редагування контенту.

Кожна з таких задач вимагає фізичних та інтелектуальних зусиль, оскільки на її виконання йде багато часу та концентрації уваги. Система АІ ChatGPT може виконати кожну з них менше, ніж за хвилину. І якість результату буде не гіршою, від роботи реального спеціаліста. Від маркетолога вимагається лише правильно сформулювати запит чат-боту. Він може проаналізувати зміст статей з різних сайтів та надати узагальнене резюме, згенерувати оригінальні заголовки та допомогти у написанні чи перекладі тексту. За допомогою додаткових застосунків ChatGPT може навіть аналізувати, створювати та редагувати код. Якщо ви не маєте таких навичок, то вже й не потрібно вчитися — довірте це завдання АІ-помічнику.

Якщо налагодити співпрацю, чат-бот ChatGPT суттєво заощадить вам час на створенні та редагуванні контенту, аналізі текстового та графічного формату, генерації нових ідей, роботі з різноманітними сервісами та програмами.

Які обмеження є у ChatGPT

Коли штучний інтелект з’явився перед широким загалом, SEO-шники та копірайтери забили на сполох, адже відчули реальну конкуренцію. Навіщо витрачати гроші на оплату спеціалістам, очікувати, поки вони виконають поставлені задачі, а потім ще й редагувати їх роботи, якщо можна звернутися до ChatGPT і отримати гідний результат за лічені хвилини та ще й безкоштовно? Проте, на щастя авторів та маркетинг-аналітиків, наразі штучний інтелект не здатен повною мірою замінити людину. Він помічник, але не майстер, і ось, чому:

Якість відповіді, яку ви отримуєте від АІ залежить від якості питання, яке йому було поставлено. Правильно формулювати задачі та критично оцінювати відповіді чат-бота потрібно ще вчитися.

Інколи чат-бот просто вигадує інформацію, тому запропоновані ним факти необхідно перевіряти перед публікацією.

Система навчалася на даних до 2021 року, тому з новітніми сайтами чи їх контентом адекватно бот працювати не вміє. Але це можна виправити з допомогою додаткових плагінів.

Лаконічність. Чат-бот дає короткі змістовні відповіді на запити, тому щоб написати велику статтю доведеться поставити йому багато запитань.

Поки що не існує єдиного АІ, який би ефективно опрацьовував різноманітний контент — текстовий, графічний та мультимедійний. Для кожного типу інформації краще вибирати відповідну систему.

Штучний інтелект швидко вчиться та працює, за ним стоїть майбутнє інтернет-маркетингу. Проте це ще не привід шукати нову професію маркетологам та SEO-спеціалістам. Навпаки, це можливість вдосконалити свою роботу, бути ефективнішим та підняти свій професійний рівень.